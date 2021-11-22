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В Украине циркулирует штамм "Дельта", - Ляшко

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 11:09
В Украине циркулирует штамм "Дельта", - Ляшко Фото: в Украине циркулирует штамм коронавируса "Дельта" (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

На прошлой неделе у всех пациентов с коронавирусом обнаружили штамм короновируса "Дельта". Ученые проанализировали 80-100 образцов из 9 областей Украины.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"С сентября 2021 года страна уже имеет мощности для собственного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном вируса и позволяет осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса", - рассказал Ляшко.

По его словам, в среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов. На прошлой неделе исследовали образцы из 9 областей Украины. В результате секвенирования и анализа было обнаружено, что у всех проанализированных пациентов штамм короновируса является вариантом Дельта.

Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) провели исследование и обнаружили 11 различных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны.

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