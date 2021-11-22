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В Україні циркулює штам "Дельта", - Ляшко

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 11:09
В Україні циркулює штам "Дельта", - Ляшко Фото: в Україні циркулює штам коронавірусу "Дельта" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Минулого тижня у всіх пацієнтів з коронавірусом виявили штам коронавірусу "Дельта". Вчені проаналізували 80-100 зразків із 9 областей України.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"З вересня 2021 року країна вже має потужності для власного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном вірусу і дозволяє здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють в країні", - розповів Ляшко.

За його словами, у середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків. Минулого тижня досліджували зразки із 9 областей України. В результаті секвенування та аналізу було виявлено, що у всіх проаналізованих пацієнтів штам коронавірусу є варіантом Дельта.

Нагадаємо, вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.

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