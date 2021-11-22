В Україні циркулює штам "Дельта", - Ляшко

"З вересня 2021 року країна вже має потужності для власного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном вірусу і дозволяє здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють в країні", - розповів Ляшко.

За його словами, у середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків. Минулого тижня досліджували зразки із 9 областей України. В результаті секвенування та аналізу було виявлено, що у всіх проаналізованих пацієнтів штам коронавірусу є варіантом Дельта.