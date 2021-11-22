В Украине циркулирует штамм "Дельта", - Ляшко

На прошлой неделе у всех пациентов с коронавирусом обнаружили штамм короновируса "Дельта". Ученые проанализировали 80-100 образцов из 9 областей Украины.

"С сентября 2021 года страна уже имеет мощности для собственного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном вируса и позволяет осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса", - рассказал Ляшко.

По его словам, в среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов. На прошлой неделе исследовали образцы из 9 областей Украины. В результате секвенирования и анализа было обнаружено, что у всех проанализированных пациентов штамм короновируса является вариантом Дельта.