Украине удалось сбить волну коронавируса: Степанов сделал заявление

В результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. В стране уменьшается число новых случаев COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, и карантин выходного дня, и жесткие ограничения с января дали результат.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли - нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", - заявил он.

По его словам, оценить результаты локдауна можно после окончания жестких ограничений.

Напомним, в Кабмине оценили результаты локдауна. Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что карантин позволил сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Отметим, с 25 января в Украине перестает действовать локдаун. В связи с этим начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, разрешает работу кафе и ресторанов.