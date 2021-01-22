Україні вдалось збити хвилю коронавірусу: Степанов зробив заяву

В результаті комплексу карантинних дій Україні вдалось збити хвилю коронавірусу. В країні зменшується кількість нових випадків COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, і карантин вихідного дня, і жорсткі обмеження з січня дали результат.

"Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які хворіють щодня. Ми досягли серйозної стабілізація. Ми були в змозі досягти і досягли - нам вдалось збити на початковій стадії хвилю поширення коронавірусу, яка потенційно мала була початись після новорічних свят", - заявив він.

За його словами, оцінити результати локдауну можна після закінчення жорстких обмежень.

Нагадаємо, в Кабміні оцінили результати локдауну. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що карантин дозволив стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19.

Зазначимо, з 25 січня в Україні перестає діяти локдаун. У зв'язку з цим починає діяти адаптивний карантин, який, зокрема, дозволяє роботу кафе та ресторанів.