В Украине уменьшаются объемы ПЦР-тестирования на COVID. Степанов назвал причину
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он сообщил, что за прошедшую неделю выявили 59 381 случай COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327.
Методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю - 250 417, отметил министр.
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