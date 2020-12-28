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В Украине уменьшаются объемы ПЦР-тестирования на COVID. Степанов назвал причину

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 10:12
В Украине уменьшаются объемы ПЦР-тестирования на COVID. Степанов назвал причину Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он сообщил, что за прошедшую неделю выявили 59 381 случай COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327.

Методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю - 250 417, отметил министр.

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