В Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на COVID. Степанов назвав причину

Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327.

Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень - 250 417, зазначив міністр.

"Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген - експрес-тести, Це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав Степанов.

За його словами, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63 тестування.

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