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В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов 

Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют усилить контроль за проверкой подлинности COVID-сертификатов. Такое поручение правительство сегодня предоставило соответствующим министерствам и ведомствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"По итогам совещания было дано задание соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с их помощью QR-кодов", - говорится в сообщении.

Как работает проверка COVID-сертификатов в Украине

Отметим, что в Украине подлинность сертификатов вакцинации проверяется с помощью сканирования QR-кодов (соответствующее программное обеспечение разработали для планшетов полицейских).

Так, проверять COVID-сертификаты в стране начали с 21 октября. На что полномочия имеют: работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульная полиция.

В общем, проверку будут проводить в местах большого скопления людей - в общественном транспорте, заведениях питания, рынках, торговых площадках.

Ответственность за подделку COVID-сертификатов

За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.

Вместе с тем за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Напомним, ранее правительство поручало усилить проверки COVID-сертификатов в "красных" зонах карантина.

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