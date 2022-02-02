В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно
Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Согласно плану, стратегия вакцинации против коронавируса в 2022 году будет заключаться в следующем:
- ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;
- вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;
- охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Документ предусматривает обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.
Кроме того, в документе появилась норма, которая предусматривает создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.
Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, в этом году планируется нарастить темпы вакцинации. По его словам, для этого в Украине созданы все условия, в том числе со снабжением прививочными препаратами.
Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмина принято решение распространить выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса на подростков от 14 лет. Также расширен перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидные" деньги.