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В Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік: що відомо

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Київ, Середа 02 лютого 2022 19:35
В Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік: що відомо Фото: в Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей і підлітків від 12 до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з планом, стратегія вакцинації проти коронавірусу у 2022 році буде полягати в наступному:

  • ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;
  • вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;
  • охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Документ передбачає обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

Крім того, в документі з'явилася норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, цього року планується наростити темпи вакцинації. За його словами, для цього в Україні створені всі умови, в тому числі з постачанням щеплювальними препаратами.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабміну прийнято рішення поширити в1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу на підлітків від 14 років. Також розширено перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковидні" гроші.

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