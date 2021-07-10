В Украине может увеличиться число пациентов с "Дельтой": есть случаи с подозрением

В ближайшее время в Украине может увеличиться число пациентов со штаммом коронавируса "Дельта" . На сегодня уже есть несколько новых подозрений, они могут подтвердиться на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в эфире "Украина 24" .

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.

Напомним, в июне стало известно о первых двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине. Других случаев официально зарегистрировано не было.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что в Украине существует угроза распространения штамма "Дельта", поскольку страна не закрывает свои границы.