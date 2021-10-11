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В Украине ужесточают карантин для транспорта. Пустят ли в маршрутку без вакцинации

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:14
В Украине ужесточают карантин для транспорта. Пустят ли в маршрутку без вакцинации Фото: для проезда в городской маршрутке не нужна вакцинация (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С 21 октября в Украине ужесточаются правила пассажирских перевозок. В частности, пассажиры должны иметь документ о вакцинации, COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что новые правила касаются только автобусов, самолетов и поездов межобластного сообщения. Они не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.

Кроме того, требование о вакцинации не является обязательным, поскольку достаточно иметь негативный тест на COVID или подтверждение того, что человек переболел коронавирусом.

Напомним, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, новые правила перевозки пассажиров - это вынужденный шаг для сдерживания эпидемии COVID-19.

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