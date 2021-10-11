В Украине ужесточают карантин для транспорта. Пустят ли в маршрутку без вакцинации

С 21 октября в Украине ужесточаются правила пассажирских перевозок . В частности, пассажиры должны иметь документ о вакцинации, COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Сообщается, что новые правила касаются только автобусов, самолетов и поездов межобластного сообщения. Они не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.

Кроме того, требование о вакцинации не является обязательным, поскольку достаточно иметь негативный тест на COVID или подтверждение того, что человек переболел коронавирусом.