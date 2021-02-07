В Украине вчера коронавирус подтвердили у 3370 людей

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.

По его словам, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Вчера коронавирус диагностировали у 188 детей и 96 медиков. В больницы попали 1 869 больных коронавирусом. Жертвой болезни за сутки стал 81 человек.

За сутки совершили 19 500 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 15 690, методом ИФА - 3810.

Напомним, в пятницу в Украине коронавирус диагностировали у 4310 украинцев, тогда как 7158 пациентов выздоровели. Больше всего случаев подтвердили в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения заявила о замедлении распространения коронавируса. Вместе с тем в организации призвали соблюдать карантинные ограничения, несмотря на замедление темпов пандемии.

Кроме того, по данным ВОЗ, количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило общее количество тех, кто инфицировался коронавирусом.