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В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 08:16
В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

За минулу добу, 6 лютого, в Україні зафіксували 3370 нових випадків коронавірусу. Видужали від COVID-19 ще 2 297 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на сторінці у Facebook.

За його словами, найбільша кількість нових випадків була зафіксована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у Києві (197).

Вчора коронавірус діагностували у 188 дітей та 96 медиків. До лікарні потрапили 1 869 хворих на коронавірус. Жертвою хвороби за добу стала 81 людина.

За добу зробили 19 500 тестів на коронавірус: методом ПЛР - 15 690, методом ІФА - 3810.

Нагадаємо, у п'ятницю в Україні коронавірус діагностували у 4310 українців, тоді як 7158 пацієнтів одужали. Найбільше випадків підтвердили в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про уповільнення поширення коронавірусу. Водночас в організації закликали дотримуватися карантинних обмежень, попри уповільнення темпів пандемії.

Крім того, за даними ВООЗ, кількість вакцинованих від COVID-19 у світі перевищила загальну кількість тих, хто інфікувався коронавірусом.

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