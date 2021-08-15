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В Украине вчера сделали еще более 70 тысяч прививок от COVID-19

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Украина, Воскресенье 15 августа 2021 10:14
В Украине вчера сделали еще более 70 тысяч прививок от COVID-19 Фото: в Украине продолжается вакцинация от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки сделали еще 76 148 прививок от коронавируса. Вчера первую прививку от COVID-19 получил 46 371 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Вчера 29 777 человек получили вторую прививку от коронавируса, завершив иммунизацию от COVID-19.

В течение субботы вакцинацию проводили 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов прививки и 376 центров вакцинации.

Всего в Украине уже проведено 7 409 698 прививок. Две дозы вакцины получили уже 2 718 680 украинцев.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб та текст «вакцинация вi̇д COVID-19 в украйни щеплено першою дозою всього 14 серпня 4 691 018 людей щеплено двома дозами всього 2718680 2718 людей вакцинаця вi̇д COVID-19 MIHICTEPCTBO охорони здоровя украйни щеплено першою дозою за добу 46 371 людина щеплено другою дозою за добу 29 777 людей контакт-центр: o 800 60 20 19 vaccination.covid19.gov.ua»

Напомним, в пятницу, 13 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса более 160 тысяч граждан.

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