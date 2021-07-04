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В Украине вчера вакцинировали почти 40 тысяч граждан. Первых доз больше, чем вторых

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Украина, Воскресенье 04 июля 2021 09:47
В Украине вчера вакцинировали почти 40 тысяч граждан. Первых доз больше, чем вторых Фото: в Украине вакцинировали еще почти 40 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 3 июля, вакцинировали от коронавируса еще 38 857 человек. Более 20 тысяч из этого количества людей - получили первую дозу COVID-вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек", - говорится в сводке Минздрава.

Вчера для иммунизации населения работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Всего за вчера было сделано 38 857 прививок от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании было сделано 2 901 017 прививок от коронавируса. В то же время в листе ожидания вакцинации уже находятся 772 102 человека.

Напомним, в Киеве решили перевести на ежедневный график работы центр вакцинации в столичном МВЦ.

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