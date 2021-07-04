В Україні вчора вакцинували майже 40 тисяч громадян. Перших доз більше, ніж других

В Україні за минулу добу, 3 липня, вакцинували від коронавірусу ще 38 857 людей. Понад 20 тисяч з цієї кількості людей - отримали першу дозу COVID-вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

"Одну дозу отримали 21 489 людей, повністю імунізовані - 17 368 людей", - йдеться у зведенні МОЗ.

Вчора для імунізації населення працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення та 125 центрів вакцинації. Всього за вчора було зроблено 38 857 щеплень від коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії було зроблено 2 901 017 щеплень від коронавірусу. Водночас у листі очікування вакцинації вже перебуває 772 102 людини.