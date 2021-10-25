В Украине на вокзалах вакцинировали более 8 тысяч человек

В Украине менее чем за неделю на железнодорожных вокзалах вакцинировали более 8 тысяч человек. В стране пункты вакцинации заработали на 19 вокзалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"УЗ открыла пункты вакцинации уже на 19 железнодорожных вокзалах Украины, где с 21 октября 2021 года прививки от COVID-19 получили более 8000 желающих", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ближайшее время пункты вакцинации планируют открыть на вокзалах Тернополя и Херсона.