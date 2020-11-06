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В Украине впервые от COVID-19 умерли более 200 и выздоровели более 10 тысяч человек

Новина українською → Украина, Пятница 06 ноября 2020 08:28
В Украине впервые от COVID-19 умерли более 200 и выздоровели более 10 тысяч человек Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу летальных случаев от коронавируса. Также за вчера выздоровели рекордное число пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за вчера подтвердили 201 смерть от коронавируса. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 4 ноября - тогда умерли 199 пациентов. С начала пандемии умерли уже 8 125 человек с COVID-19.

Выздоровели за вчера 10 762 пациента. Это четвертый день подряд, когда фиксируют рекорды по числу пациентов, которые перебороли заболевание. Предыдущим рекордом было 8 378 выздоровевших.

Напомним, за вчера выявили 9 721 новый случай коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже 440 188 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца ноября в Украине может быть до 15 тысяч новых случаев COVID-19 в день, до конца года эта цифра может достичь 20 тысяч.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. В частности, максимальные ограничения будут устанавливать в регионах с заболеваемостью более 320 на 100 тысяч населения, где процент положительных результатов при тестировании превышает 20%.

Кроме этого сообщалось, что карантин выходного дня могут ввести в Украине уже на следующей неделе.

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