ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вперше від COVID-19 померли понад 200 і одужали понад 10 тисяч осіб

Новость на русском → Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 08:28
В Україні вперше від COVID-19 померли понад 200 і одужали понад 10 тисяч осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Також за вчора одужали рекордна кількість пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за вчора підтвердили 201 смерть від коронавірусу. Попередній антирекорд був зафіксований 4 листопада - тоді померли 199 пацієнтів. З початку пандемії померли вже 8 125 осіб, з COVID-19.

Одужали за вчора 10 762 пацієнти. Це четвертий день поспіль, коли фіксують рекорди за кількістю пацієнтів, які перебороли захворювання. Попереднім рекордом було 8 378 видужали.

Нагадаємо, за вчора виявили 9 721 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже 440 188 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця листопада в Україні може бути до 15 тисяч нових випадків COVID-19 в день, до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати у регіонах із захворюваністю понад 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Крім цього повідомлялося, що карантин вихідного дня можуть ввести в Україні вже наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Україна Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19