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В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма

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Среда 24 ноября 2021 18:54
В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма Фото: В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.

"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".

Напомним, ранее сообщалось, что новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины.

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