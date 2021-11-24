В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма
Фото: В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.
"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В институте отметили, что индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".
Напомним, ранее сообщалось, что новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины.