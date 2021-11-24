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В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму

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Середа 24 листопада 2021 18:54
В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму Фото: в Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму коронавірусу - AY.4.2. Новий різновид штаму підтвердили в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту молекулярної біології та генетики.

"Вперше на Україні зафіксовано появу штаму "Дельта" AY.4.2 - у місті Дніпро. Цей варіант "Дельти" британські вчені вважають найбільш контагіозним з усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

В Інституті відзначили, що індійський штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень зараження в порівнянні з уханьским штамом і британським "Альфа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий варіант "Дельти" виявили у восьми областях України.

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