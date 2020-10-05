В Украине впервые за шесть дней менее 4 тысяч случаев коронавируса

В Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 774 человека.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Последний раз в Украине фиксировали менее 4 тысяч новых случаев заболевания еще 29 сентября - тогда было 3 627 больных.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской (+446), Сумской (+282), Донецкой (+226), Днепропетровской (+203) областях и Киеве (+286).

С начала пандемии в стране заболели уже 230 236 человека. По состоянию на 5 октября активными больными остаются 125 729 пациентов. Умерли уже от коронавируса 4 430 (+33) человек, выздоровели - 101 252 (+1 145).

Всего за сутки провели 17 180 тестов на коронавирус. Из низ 15 646 тестирований методом ПЦР, и 1534 - методом ИФА.

"Даже в воскресенье, когда традиционно у нас снижалось количество человек, которые обращались к врачам, у нас очень большое количество заболевших. Исходя из той динамики и того, как соблюдают карантинные правила, хочу сообщить, что у нас количество человек, которые госпитализируются ежедневно только увеличиваются", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро в больницах находятся 16 745 человек.

Отметим, по состоянию на 4 октября в Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина. Соответствует требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская область. В остальных регионах превышен показатель динамики заболеваемости COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную" зону входят лишь два города - Тернополь и Канев. Киев остался в "желтой" зоне".