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В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле

Автор: Лера Полищук

В Украине вспышка "Дельта" штамма коронавируса возможна уже в июле. Потому что в соседних странах данный вариант вируса уже зафиксирован, как и в Украине.

Об этом РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

По ее словам, любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину, поскольку авиасообщение - это самый быстрый способ миграции - в Украину, в том числе, и из Украины в другие страны, то люди буквально "перемешиваются".

"Поэтому вспышка "Дельта" штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", - заявила эпидемиолог.

Напомним, коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца текущего года.

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Коронавирус "Дельта"Украина