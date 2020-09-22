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В Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны

Новина українською → Украина, Вторник 22 сентября 2020 09:20
В Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны. Новые правила были одобрены с учетом предложений регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Установлены такие ограничения:

  • запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;
  • посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом разрешается:

  • торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;
  • банковская и страховая деятельность;
  • медицинская и ветеринарная практика;
  • работа заправок, СТО;
  • работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
  • доставка еды из точек общественного питания;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешено посещение учебных заведений, кроме детских садов.

Напомним, на прошлой неделе обновили карантинный список регионов. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей.

Также министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране "достаточно напряженной".

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