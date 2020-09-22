В Україні набули чинності нові обмеження для регіонів "червоної" зони
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
З сьогоднішнього дня, 22 вересня, в Україні набули чинності нові обмеження для регіонів "червоної" зони. Нові правила були схвалені з урахуванням пропозицій регіонів.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Встановлені такі обмеження:
- забороняється перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
- забороняється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;
- відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;
- відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги
При цьому дозволяється:
- торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;
- банківська та страхова діяльність;
- медична та ветеринарна практика;
- робота заправок, СТО;
- робота салонів по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку;
- доставка їжі з точок громадського харчування;
- відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування)
При цьому в місті Славута і у Волочиському районі Хмельницької області, місті Каневі Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької дозволено відвідування навчальних закладів, крім дитячих садів.
Нагадаємо, минулого тижня оновили карантинний список регіонів. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусом в країні "досить напруженою".