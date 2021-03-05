В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев
В Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Отметим, за минувшие сутки также было больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
За вчера госпитализировали 3355 человек; умерли 172 человека и выздоровели 4149 человек.
За сутки сделали 83 756 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациента.
Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, позволив внеочередное прививание общественных деятелей.
Как писало РБК-Украина, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.