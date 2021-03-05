В Україні другий день поспіль більше 10 тисяч нових COVID-випадків
В Україні виявили 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Зазначимо, за минулу добу також було більше 10 тисяч нових випадків COVID-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
За вчора госпіталізували 3 355 осіб; померли 172 людини та одужали 4 149 осіб.
За добу зробили 83 756 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 40 393, методом ІФА - 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 236).
За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.
Нагадаємо, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.
Як писало РБК-Україна, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.