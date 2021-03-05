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В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, за минувшие сутки также было больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За вчера госпитализировали 3355 человек; умерли 172 человека и выздоровели 4149 человек.

За сутки сделали 83 756 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациента.

Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, позволив внеочередное прививание общественных деятелей.

Как писало РБК-Украина, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныCOVID-19
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