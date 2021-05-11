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В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За сутки в Украине обнаружили:

  • 119 смертей от коронавируса,
  • 8617 выздоровлений от COVID-19,
  • 1084 госпитализаций.

Больше всего новых заражений обнаружили в Донецкой области (+325), Харьковской области (+213), Днепропетровской области (+191). В Киеве за вчера обнаружили менее 100 новых COVID-случаев - 98.

В Украине за сутки сделали 21 974 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158).

За все время пандемии в Украине обнаружили:

  • 2 124 535 COVID-случаев;
  • 1 777 370 выздоровлений от коронавируса;
  • 46 631 смертей.

Напомним, ВОЗ заявила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до августа.

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