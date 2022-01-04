В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех

Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Получить можно через 6 месяцев с даты второй прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook .

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после Второй", - написал он.

Ляшко сообщил, что 5 января 2022 года будет рассмотрено внедрение бустерной дозы для всех других категорий украинцев.