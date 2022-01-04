В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Получить можно через 6 месяцев с даты второй прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.
"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после Второй", - написал он.
Ляшко сообщил, что 5 января 2022 года будет рассмотрено внедрение бустерной дозы для всех других категорий украинцев.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, между бустерной и дополнительной дозами является существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.
По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.
Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы. Тогда как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.