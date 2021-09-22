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В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

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Середа 22 вересня 2021 14:29
В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого Фото: глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

"Вводиться обов'язкова вакцинація від COVID для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій", - заявив Ляшко.

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