В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого
Фото: глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.
"Вводиться обов'язкова вакцинація від COVID для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій", - заявив Ляшко.