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В Украине выявили 3 939 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 18 января, подтвердили 3 939 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 15 052 пациента.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях. Среди заболевших 131 ребенок и 238 медработников. Также были госпитализированы 801 пациент, 177 - скончались.

Всего было проведено 33 400 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666.

С начала пандемии в стране заразились уже 1 миллион 167 тысяч 655 человек, выздоровели - 886 248, умерли - 21 046. Активными больными остаются 281 407 человек.

Напомним, днем ранее в Украине сообщали о минимальном числе новых заражений COVID-19 с конца сентября. За 17 января было выявлено 3034 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю в стране уменьшилось число госпитализаций с коронавирусом. Всего в больницы попали 13 555, что почти на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее.

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