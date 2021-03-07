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В Украине выявили более 7 тысяч случаев COVID-19

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 08:12
В Украине выявили более 7 тысяч случаев COVID-19 Фото: мужчина в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 167 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 466 детей и 172 медработника. Также за сутки госпитализировали 3 956 человек, подтвердили 103 летальных случая, выздоровели 2 147 пациентов.

Всего за вчера было проведено 46 304 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 401 тысячи 228 человек, выздоровели - 1 млн 196 тысячи 520, летальных исходов - 27 022.

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС внесла Киев в "оранжевую" зону карантина. В столице превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Украине расширили "красную" зону карантина - в нее внесли Закарпатскую область. Жесткие ограничения на Закарпатье начнут действовать с 8 марта.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в регионах и о том, какие ограничения вводят в областях - в материале РБК-Украина.

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