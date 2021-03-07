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В Україні виявили понад 7 тисяч випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 08:12
В Україні виявили понад 7 тисяч випадків COVID-19 Фото: чоловік в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу підтвердили 7 167 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 466 дітей і 172 медпрацівники. Також за добу госпіталізували 3 956 осіб, підтвердили 103 летальних випадки, одужали 2 147 пацієнтів.

Усього за вчора було проведено 46 304 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 24 868, методом ІФА - 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 509.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатської (503) областях.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 401 тисячі 228 людей, одужали - 1 млн 196 тисячі 520, летальних випадків - 27 022.

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС внесла Київ в "помаранчеву" зону карантину. У столиці перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Крім того, в Україні розширили "червону" зону карантину - у неї внесли Закарпатську область. Жорсткі обмеження на Закарпатті почнуть діяти з 8 березня.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в регіонах і про те, які обмеження вводять в областях - у матеріалі РБК-Україна.

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