В Украине выявили более 7 тысяч случаев COVID-19

Среди заболевших 466 детей и 172 медработника. Также за сутки госпитализировали 3 956 человек, подтвердили 103 летальных случая, выздоровели 2 147 пациентов.

Всего за вчера было проведено 46 304 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 401 тысячи 228 человек, выздоровели - 1 млн 196 тысячи 520, летальных исходов - 27 022.