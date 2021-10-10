В Украине выявили еще более 11 тысяч случаев COVID
За минувшие сутки, 9 октября, выявили еще более 11 тысяч случаев коронавируса в Украине. Также сообщается о 162 летальных исходах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что за сутки в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1149, медработников - 122).
Также вчера зафиксировали 162 летальных случая, выздоровел 2 581 человек. Кроме того, сообщается, что протестировали:
- методом ПЦР - 35 671 человека
- методом ИФА - 5 434
- экспресс-тестами - 26 287
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Напомним, ранее врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко в комментарии РБК-Украина спрогнозировала ухудшение ситуации с коронавирусом осенью, по сравнению с весной.