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В Украине выявили еще более 11 тысяч случаев COVID

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 08:19
В Украине выявили еще более 11 тысяч случаев COVID Фото: в Украине снизилось число выявленных случаев COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 9 октября, выявили еще более 11 тысяч случаев коронавируса в Украине. Также сообщается о 162 летальных исходах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за сутки в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1149, медработников - 122).

Также вчера зафиксировали 162 летальных случая, выздоровел 2 581 человек. Кроме того, сообщается, что протестировали:

  • методом ПЦР - 35 671 человека
  • методом ИФА - 5 434
  • экспресс-тестами - 26 287

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко в комментарии РБК-Украина спрогнозировала ухудшение ситуации с коронавирусом осенью, по сравнению с весной.

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