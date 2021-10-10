ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні виявили ще понад 11 тисяч випадків COVID

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 жовтня 2021 08:19
В Україні виявили ще понад 11 тисяч випадків COVID Фото: в Україні знизилося число виявлених випадків COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 9 жовтня, виявили ще понад 11 тисяч випадків коронавірусу в Україні. Також повідомляється про 162 летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за добу в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1149, медпрацівників - 122).

Також вчора зафіксували 162 летальних випадки, видужала 2 581 особа. Крім того, повідомляється, що протестували:

  • методом ПЛР - 35 671 особу
  • методом ІФА - 5 434
  • експрес-тестами - 26 287

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко в коментарі РБК-Україна спрогнозувала погіршення ситуації з коронавірусом восени, в порівнянні з весною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус