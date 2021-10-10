В Україні виявили ще понад 11 тисяч випадків COVID
За минулу добу, 9 жовтня, виявили ще понад 11 тисяч випадків коронавірусу в Україні. Також повідомляється про 162 летальні випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що за добу в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1149, медпрацівників - 122).
Також вчора зафіксували 162 летальних випадки, видужала 2 581 особа. Крім того, повідомляється, що протестували:
- методом ПЛР - 35 671 особу
- методом ІФА - 5 434
- експрес-тестами - 26 287
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко в коментарі РБК-Україна спрогнозувала погіршення ситуації з коронавірусом восени, в порівнянні з весною.