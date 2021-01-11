В Украине выявили наименьшее число новых случаев коронавируса за три месяца

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса. Это самое меньшее число новых заражений за последние три месяца.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Меньше новых случаев COVID-19 фиксировали в Украине 5 октября - тогда заразились 3 774 человека.

Среди заболевших 133 ребенка и 184 медработника. При этом за сутки были госпитализированы 1372 человека, 68 пациентов скончались, 4819 - выздоровели. Больше всего заражений подтвердили в Запорожской (458), Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Всего за вчера было проведено 16 061 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018.

Напомним, в Украине с 8 января вступил в силу второй локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер до полуночи 25 января.

При этом во время жесткого карантина в Украине можно купить сигареты в киосках. На киоски не распространяются ограничения, так как они не принимают посетителей.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве, несмотря на жесткие карантинные ограничения, разрешили работу катков.

Ранее Максим Степанов заявил, что в Украине после праздников возможен рост заболеваемости COVID-19. Из-за этого, в частности, и был введен жесткий карантин.