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Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы: Минздрав рассказал какие

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Среда 04 августа 2021 19:17
Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы: Минздрав рассказал какие Фото: Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Симптомы при заражении "Дельта" штаммом коронавируса отличаются. Самыми распространенными считаются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

При этом кашель и потеря обоняния или вкуса являются менее распространенными симптомами.

В Минздраве отметили, что более серьезными симптомами являются:

  • нарушения слуха,
  • желудочно-кишечные проблемы,
  • образования сгустков крови, что приводят к гибели тканей и гангренам.

Напомним, по последним данным, в Украине официально подтверждено 17 случаев заражения "Дельта" штаммом.

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