Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы: Минздрав рассказал какие
Фото: Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Симптомы при заражении "Дельта" штаммом коронавируса отличаются. Самыми распространенными считаются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
При этом кашель и потеря обоняния или вкуса являются менее распространенными симптомами.
В Минздраве отметили, что более серьезными симптомами являются:
- нарушения слуха,
- желудочно-кишечные проблемы,
- образования сгустков крови, что приводят к гибели тканей и гангренам.
Напомним, по последним данным, в Украине официально подтверждено 17 случаев заражения "Дельта" штаммом.