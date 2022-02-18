ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - Минздрав

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 12:15
В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - Минздрав
Автор: Мария Кучерявец

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2. Пока зарегистрированы единичные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина.

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство...Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", - рассказал Кузин.

Что известно о BA.2

Этот вариант штамма "Омикрон" иногда называют "невидимым", поскольку у него нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от Дельты.

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1.

Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.

Напомним, ранее ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, он поражает уши.

Добавим, в Британии ученые определили главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" - BA.2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины Карантин Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе