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В Україні зафіксували новий варіант штаму "Омікрон", - МОЗ

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 12:15
В Україні зафіксували новий варіант штаму "Омікрон", - МОЗ
Автор: Марія Кучерявець

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2. Наразі зареєстровані поодинокі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна.

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - розповів Кузін.

Що відомо про BA.2

Цей варіант штаму "Омікрон" іноді називають "невидимим", оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від Дельти.

Результати дослідження датських учених виявили, що BA.2 більш заразний, ніж Омікрон BA.1.

Але, за попередніми даними, наявні вакцини захищають від цього підвиду.

Нагадаємо, раніше вчені з Британії виявили новий симптом штаму коронавірусу "Омікрон". Як з'ясувалося, він вражає вуха.

Додамо, в Британії вчені визначили головні симптоми нового підвиду штаму "Омікрон" - BA.2.

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