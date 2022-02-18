В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - Минздрав

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство...Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", - рассказал Кузин.

Что известно о BA.2

Этот вариант штамма "Омикрон" иногда называют "невидимым", поскольку у него нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от Дельты.

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1.

Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.