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В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой"

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 15:39
В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой" Фото: в Украине зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он объяснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" есть:

  • боль в грудной клетке,
  • одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,
  • сатурация менее 92%,
  • нарушение сознания,
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Отмечено, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".

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