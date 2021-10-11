В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой"
Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Указано, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.
Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.
Он объяснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" есть:
- боль в грудной клетке,
- одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,
- сатурация менее 92%,
- нарушение сознания,
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.
Отмечено, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.
Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".