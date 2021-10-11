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В Україні зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої"

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 15:39
В Україні зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої" Фото: в Україні зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. За минулу добу, 10 жовтня було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зазначено, що на цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, така хвиля викликів у першу чергу пов’язана із новою хвилею COVID-19.

Він пояснив, що підставами, зокрема, для виклику "швидкої" є:

  • біль у грудній клітці,
  • задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності,
  • сатурація менш як 92%,
  • порушення свідомості,
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Зазначено, що висока температура тіла (більше ніж 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Однак, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати "швидку".

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