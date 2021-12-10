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В Украине зафиксировано более 90 тысяч смертей от COVID-19

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 09:25
В Украине зафиксировано более 90 тысяч смертей от COVID-19 Фото: в Украине зафиксировано более 90 тысяч смертей от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Украине за весь период пандемии из-за коронавируса скончались 90 343 человека. Всего заболело 3 543 684 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 543 684 человека;
  • поправилось – 3 158 426 человек;
  • летальных исходов – 90 343;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638", - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что по данным Worldometer всего в мире зафиксировано 5 302 962 смерти от коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 241 853 345 человек.

Напомним, В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек.

По состоянию на утро, 10 декабря в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привились более 14 млн человек. В частности, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли базовый курс вакцинации.

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