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В Украине зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID

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Киев, Вторник 19 октября 2021 12:26
В Украине зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID Фото: Украина бьет рекорды по смертности от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 19 октября зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID в Украине. В частности, по суточной смертности и количеству сделанных прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, за неделю количество госпитализаций выросло на 21%, смертность - на 17%, а занятость ковидных реанимаций составляет 65%.

При этом сегодня в Украине были зафиксированы два абсолютных рекорда за все время пандемии. Суточное число летальных случаев составляет 538 человек, в то же время Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей на 100 000 населения (за последние 14 дней).

В то же время зафиксировано наибольшее количество прививок за сутки - 193 069. Рост количества "красных" зон привел к буму вакцинации, и, например, в Херсонской области число прививок первой дозой выросло почти вдвое за неделю (+91%).

Ганиченко добавил, что на сегодня в зоне риска перехода в "красную" зону находятся Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил нарастить темпы вакцинации в Украине от коронавируса до 1,5 млн прививок в неделю.

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