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В Україні зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 12:26
В Україні зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії Фото: Україна б'є рекорди по смертності від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 19 жовтня зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії COVID в Україні. Зокрема, за добовою смертністю та кількістю зроблених щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, за тиждень кількість госпіталізацій зросла на 21%, смертність - на 17%, а зайнятість ковідних реанімацій становить 65%.

При цьому сьогодні в Україні були зафіксовані два абсолютних рекорди за весь час пандемії. Добове число летальних випадків становить 538 осіб, в той же час Україна займає друге місце в Європі за кількістю смертей на 100 000 населення (за останні 14 днів).

Водночас зафіксовано найбільшу кількість щеплень за добу - 193 069. Зростання кількості "червоних" зон призвело до буму вакцинації, і, наприклад, в Херсонській області число щеплень першою дозою зросло майже вдвічі за тиждень (+91%).

Ганіченко додав, що на сьогодні в зоні ризику переходу в "червону" зону знаходяться Житомирська, Сумська, Луганська та Харківська області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив наростити темпи вакцинації в Україні від коронавірусу до 1,5 млн щеплень на тиждень.

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