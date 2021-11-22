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В Украине загруженность коек с кислородом не превышает норму

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 09:34
В Украине загруженность коек с кислородом не превышает норму Фото: в Украине меньше пациентов с COVID нуждаются в кислороде (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 22 ноября почти вся Украина находится в "красной" зоне. Но при этом показатель загруженности коек с кислородом не высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 54,8%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Загруженность коек с кислородом в областях "красной" зоны:

  • Киев - 61,5%
  • Винницкая область - 59,9%
  • Волынская область - 57,9%
  • Днепропетровская область - 45,2%
  • Донецкая область - 63,4%
  • Житомирская область - 53,5%
  • Запорожская область - 51,5%
  • Ивано-Франковская область - 64,3%
  • Киевская область - 54,4%
  • Луганская область - 43%
  • Львовская область - 59,3%
  • Николаевская область - 61,2%
  • Одесская область - 54,3%
  • Ровенская область - 58,5%
  • Сумская область - 60,2%
  • Херсонская область - 48,7%
  • Хмельницкая область - 58,8%
  • Черкасская область - 56,3%
  • Черниговская область - 55,5%

Загруженность коек с кислородом в областях "оранжевой" зоны:

  • Закарпатская область - 53,3%
  • Полтавская область - 56,1%
  • Харьковская область - 55,1%

Загруженность коек с кислородом в областях "желтой" зоны:

  • Кировоградская область - 54,3%
  • Тернопольская область - 49,1%
  • Черновицкая область - 36,4%

В Украине загруженность коек с кислородом не превышает норму

Напомним, в понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.

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