В Украине загруженность коек с кислородом не превышает норму
Фото: в Украине меньше пациентов с COVID нуждаются в кислороде (Pixabay)
По состоянию на 22 ноября почти вся Украина находится в "красной" зоне. Но при этом показатель загруженности коек с кислородом не высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 54,8%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.
Загруженность коек с кислородом в областях "красной" зоны:
- Киев - 61,5%
- Винницкая область - 59,9%
- Волынская область - 57,9%
- Днепропетровская область - 45,2%
- Донецкая область - 63,4%
- Житомирская область - 53,5%
- Запорожская область - 51,5%
- Ивано-Франковская область - 64,3%
- Киевская область - 54,4%
- Луганская область - 43%
- Львовская область - 59,3%
- Николаевская область - 61,2%
- Одесская область - 54,3%
- Ровенская область - 58,5%
- Сумская область - 60,2%
- Херсонская область - 48,7%
- Хмельницкая область - 58,8%
- Черкасская область - 56,3%
- Черниговская область - 55,5%
Загруженность коек с кислородом в областях "оранжевой" зоны:
- Закарпатская область - 53,3%
- Полтавская область - 56,1%
- Харьковская область - 55,1%
Загруженность коек с кислородом в областях "желтой" зоны:
- Кировоградская область - 54,3%
- Тернопольская область - 49,1%
- Черновицкая область - 36,4%
Напомним, в понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.