В Україні завантаженість ліжок із киснем не перевищує норми
Фото: в Україні менше пацієнтів із COVID потребують кисню (Pixabay)
Станом на 22 листопада майже вся Україна знаходиться в "червоній" зоні. Але при цьому показник завантаженості ліжок із киснем не високий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 54,8%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які є вищими, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.
Завантаженість ліжок з киснем в областях "червоної" зони:
- Київ - 61,5%
- Вінницька область - 59,9%
- Волинська область - 57,9%
- Дніпропетровська область - 45,2%
- Донецька область - 63,4%
- Житомирська область - 53,5%
- Запорізька область - 51,5%
- Івано-Франківська область - 64,3%
- Київська область - 54,4%
- Луганська область - 43%
- Львівська область - 59,3%
- Миколаївська область - 61,2%
- Одеська область - 54,3%
- Рівненська область - 58,5%
- Сумська область - 60,2%
- Херсонська область - 48,7%
- Хмельницька область - 58,8%
- Черкаська область - 56,3%
- Чернігівська область - 55,5%
Завантаженість ліжок з киснем в областях "помаранчевої" зони:
- Закарпатська область - 53,3%
- Полтавська область - 56,1%
- Харківська область - 55,1%
Завантаженість ліжок з киснем в областях "жовтої" зони:
- Кіровоградська область - 54,3%
- Тернопільська область - 49,1%
- Чернівецька область - 36,4%
Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, відновлюється очне навчання у столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.